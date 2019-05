Meghan Markle, il segreto della sua forma fisica

Non è un mistero il fatto che Meghan Markle tenga moltissimo alla sua forma fisica: ore di yoga e meditazione, cibi salutari tra cui 5 o 6 porzioni di frutta e verdura al giorno e un allenamento costante fanno parte della routine quotidiana della duchessa da molti anni. Pare proprio che questa attenzione al benessere fisico e psicologico l’abbia ereditata dalla madre, Doria Ragland, istruttrice di yoga. Lo stile di vita della duchessa avrebbe contagiato perfino il principe Harry, che pare abbia rinunciato a patatine, hamburger e perfino alla pizza. Meghan adora tutto ciò che è “healthy”, salutare e perfino la stanza di Archie Harrison sarebbe tinteggiata con colori atossici ed eco-friendly, non testati su animali e addirittura infusi in eucalipto e olio di rosmarino, come ha rivelato il Sun.

La duchessa di Sussex amerebbe in modo particolare la “Lagree Fitness Class”, una sorta di evoluzione del pilates, di cui ha frequentato le lezioni quando era ancora un’attrice a Los Angeles. Questo tipo di allenamento è stato inventato dal preparatore atletico francese Sebastein Lagree, il quale ha raccontato al Daily Mail di avere il fondato (e circostanziato) sospetto che Meghan segua ancora adesso le sue lezioni e che “si alleni in uno studio della capitale britannica tre volte a settimana” . Lagree sostiene che il suo metodo sia validissimo anche per ritornare in forma dopo il parto che sia perfino personalizzabile. Infatti ha aggiunto che “Kim e Khloe Kardashian e Sofia Vergara lo praticano e mantengono un fisico ‘curvy’, esaltando le loro curve naturali. Meghan Markle e Jennifer Aniston lo praticano e sono magre. Si tratta quindi di un allenamento adattabile a tutti i livelli di fitness…”.