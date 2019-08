Meghan Markle si mostra su Instagram a sorpresa nelle storie

Meghan Markle ufficialmente è ancora in maternità ma questo non le impedisce di prendere parte ad alcuni eventi. Fin dal suo arrivo nella famiglia reale, la moglie di Harry ha stupiti tutti per la sua abilità di rompere i protocolli, dimostrandosi moderna ma anche ribelle. Sotto molto aspetti, ad alcuni ricorda Lady Diana col suo modo di fare e di comportarsi.

Un altro tabù infranto da Meghan Markle è quello dei social, a cui la donna era affezionata prima di legarsi sentimentalmente al principe Harry. Quando è diventata ufficialmente la sua fidanzata ha dovuto chiudere tutti i suoi profili privati, accontentandosi di quello reale ufficiale in condivisione con suo marito su Instagram. Proprio qui, nelle ultime ore, Meghan ha stupito tutti mostrandosi per la prima volta in alcune storie girate mentre la duchessa del Sussex si è recata a far visita all'associazione Smart Works, un ente benefico impegnato nella ricerca di lavoro per le donne. Meghan Markle ha indossato una semplice camicia ampia azzurra, un paio di jeans ma, soprattutto, un paio di scarpe con il tacco altissimo. La visita della duchessa del Sussex non è stata casuale, così come la decisione di pubblicare una serie di storie sul profilo Instagram. Meghan era impegnata sul set fotografico di presentazione della capsule collection insieme alla designer Misha Nonoo, sua grande amica. Il ricavato della vendita dei capi da lavoro firmati da Meghan Markle sarà devoluto proprio all'associazione Smart Works.In questi ultimi tempi la duchessa del Sussex è piuttosto impegnata in attività "extra reali", visto e considerato anche il suo ruolo di guest-editor per Vogue.

Ancora una volta, l'approccio di Meghan Markle è stato completamente differente rispetto a quello che ci si aspetterebbe da un membro della famiglia reale inglese. La donna si è rapportata in maniera molto semplice con le altre donne, secondo alcuni troppo informale e per altri decisamente spontaneo. Non è possibile sentire cosa si siano dette, perché la duchessa ha scelto di condividere i video su Instagram con una musica di sottofondo, che ha di fatto annullato le voci originali.