Meghan Markle sta davvero dividendo la Gran Bretagna?

Il magazine Tatler ha dedicato la copertina a Meghan Markle, la duchessa più chiacchierata degli ultimi anni e ha lanciato un sondaggio che spacca il popolo di Sua Maestà in due parti. Davvero la moglie del principe Harry ha portato aria nuova tra gli antichi saloni di Buckingham Palace? La sua indole ribelle ha trascinato via la polvere di tradizioni secolari? Oppure il suo comportamento anticonformista sta solo imbarazzando la royal family e indisponendo i sudditi che si riconoscono nell’istituzione monarchica? Vanity Fair riporta i risultati molto interessanti di questo sondaggio. Secondo il 55% degli inglesi la duchessa è una presenza positiva per i Windsor, mentre il 45% è di opinione decisamente opposta. Già questo primo dato ci dice che Meghan Markle si può amare o detestare, ma rimane un personaggio pubblico che non lascia indifferenti, che affascina e cattura l’attenzione di esperti, ammiratori e perfino detrattori.

La dichiarazione di vulnerabilità durante l’intervista per il documentario “Harry e Meghan: an african journey” non smette di alimentare la polemica. Per alcuni la duchessa di Sussex avrebbe sbagliato a rivelare i suoi sentimenti. Avrebbe, invece, dovuto mantenere l’aplomb e la riservatezza ormai marchio di fabbrica dei Windsor. I doveri, l’imparzialità e l’imperturbabilità sarebbero, dunque, il rovescio della medaglia di una vita privilegiata. Per altri, invece, la sua fragilità è una prova di “umanità” e di coraggio, un cambiamento epocale che avvicinerebbe la royal family ai sudditi, mostrando i limiti di una quotidianità in apparenza fiabesca. Il 39% degli intervistati ritiene Meghan Markle "un’ipocrita" per quel che concerne le questioni ambientali. Alcuni sudditi, infatti, hanno notato una contraddizione tra i discorsi di Harry e Meghan sulla salvaguardia del pianeta e le loro azioni. La scorsa estate i Sussex si sono serviti di aerei privati per raggiungere le mete di vacanza a Ibiza e nel Sud della Francia, a casa di Elton John.

Vanity Fair riporta un commento ricorrente tra i followers, i quali sostengono che i duchi “si dicono ambientalisti e poi scelgono i jet privati senza badare alle emissioni di carbonio”. La faccenda è davvero spinosa, poiché va a toccare un argomento “caldo” soprattutto di questi tempi. C’è poi un 44% che preferisce Kate Middleton a Meghan Markle. L’impeccabilità della duchessa di Cambridge non stancherebbe mai i sudditi e la sua personalità in apparenza moderata, ligia al dovere, sarebbe una sicurezza per il popolo. Un altro sondaggio, realizzato lo scorso settembre da ComRes evidenzia che il 23% degli intervistati riterrebbe che Harry e Meghan vivrebbero meglio se si traferissero a Los Angeles. La possibilità di un trasferimento oltreoceano dei Sussex è stata ventilata dai tabloid nei giorni scorsi.

Al momento, però, l’unica cosa che pare certa è la pausa di 6 settimane dagli impegni ufficiali che Harry e Meghan si prenderanno a breve. La coppia e baby Archie trascorreranno la Festa del Ringraziamento con Doria Ragland, mentre un trasferimento definitivo sembrerebbe un azzardo da un punto di vista logistico (per non parlare del fatto che un’opzione simile potrebbe non garantire la privacy dei Sussex ed esacerbare le critiche). I risultati del sondaggio di ComRes riportano anche un 40% di persone che giudicano ingiusto il trattamento riservato a Meghan Markle dai tabloid inglesi e un 27% che ritiene vi siano dei pregiudizi nei confronti della duchessa. Nella storia inglese recente solo Lady Diana, forse, ha diviso in modo tanto netto gli inglesi, ma per motivi molto diversi. Ora i giornali attendono il 10 novembre per il Remembrance Day, durante il quale i Cambridge e i Sussex saranno gli uni accanto agli altri durante la solenne cerimonia. Con ogni probabilità questa sarà l’occasione giusta per cercare di capire qualcosa in più sui delicati equilibri all’interno della royal family.