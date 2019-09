Abiti già usati e low-cost nelle valigie di Meghan in Sudafrica

Il viaggio in Sudafrica di Meghan e Harry è l'occasione per “ripulire” l'immagine dei duchi del Sussex dopo le violente polemiche di questa estate sui viaggi di lusso. Il resort da mille e una notte scelto per il soggiorno a Ibiza e gli aerei privati non sono stati graditi ai sudditi inglesi e il livello di gradimento dei genitori di Archie è sceso notevolmente. Ecco perché durante questo viaggio ufficiale i due hanno scelto di raggiungere il Paese africano con un volo commerciale della British Airways, adottando il basso profilo ma, soprattutto, perché Meghan ha deciso di riciclare gli abiti già usati e di nono sfoggiarne di nuovi, o quasi.

Sembra che la duchessa del Sussex abbia adottato un'altra strategia per porsi ai sudditi di Elisabetta II per riconquistare il loro affetto e stia puntando maggiormente su capi low-cost e, soprattutto, su outfit non sempre inediti. Meghan sta seguendo l'esempio di Kate Middleton in questo e, infatti, al suo arrivo in Sudafrica indossava un abito dal valore di appena 70 euro. Ha poi indossato diversi capi già visti in altre occasioni, un dettaglio che non è passato inosservato e che è stato apprezzato nel Regno Unito.

C'è stata però un'eccezione per Meghan Markle, che per omaggiare la moschea Auwal ha scelto un look inedito non proprio low-cost. Il protocollo impone che le donne, per rispetto, si coprano il capo prima di entrare all'interno del luogo sacro e così la duchessa del Sussex ha indossato uno hijab bianco, che ha ottimamente abbinato con un abito con un abito in tonalità verde militare da circa 300 euro. Ovviamente, per l'occasione la Markle ha rinunciato ai tacchi e ha indossato delle più consone e pratiche ballerine, anche queste del valore di circa 300 euro. A differenza del passato, la moglie di Harry dimostra di avere un maggior senso di oculatezza ma non rinuncia ogni tanto a dar sfoggio di qualche capo nuovo. I sudditi le perdoneranno gli eccessi del passato?