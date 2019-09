Meghan Markle in Sudafrica regala i vestitini usati di Archie

Meghan Markle ha donato due valigie piene di vestitini indossati dal figlio Archie ad un'organizzazione di beneficenza sudafricana. Come si legge nel profilo Instagram dei Duchi del Sussex, Meghan ieri ha partecipato a un incontro dell'associazione “Mothers2Mothers” a Cape Town, in Sudafrica, un’organizzazione benefica che supporta le madri sieropositive fornendo loro corsi gratuiti di formazione professionale come operatrici sanitarie.

Come si vede nel video diffuso dal Daily Mail, la Duchessa, che aveva dapprima preso posto sulla sedia a lei riservata al centro di un cerchio formato da altre madri, all'improvviso, infrangendo il protocollo, si è seduta per terra, su un grande tappeto, invitando tutte le altre donne presenti a fare lo stesso. “ Forza, non sarò mica l’unica che preferisce stare qui piuttosto che seduta ”, ha detto rompendo il ghiaccio dell’imbarazzo generale seguito al suo gesto così inaspettato. “ Guardate quanti giochi ci sono qui, lasciate che i figli si divertano. Archie – ha poi detto, facendo sorridere tutte le madri presenti - non ne avrebbe mai voluto sapere di restarsene seduto ”.

Come riporta il tabloid inglese, la Duchessa si è quindi messa a giocare con i bambini presenti, regalando carezze e sorrisi. Ma non solo. Con sé Meghan aveva portato anche due grandi borsoni pieni di abiti per bambini. “ Volevamo donare alcune cose che provengono dalla nostra casa. Ci sono cose di ogni genere lì dentro ”, ha esordito indicando le borse ed aprendone una è esplosa in un sorriso luminoso, felice di “ poter condividere con altre famiglie, roba di casa mia che può essere d’aiuto per altre persone ”.

“ Tutto questo ti dà il senso di cosa significhi essere una comunità ”, ha aggiunto Meghan che già prima del suo viaggio aveva fatto sapere tramite un portavoce di Buckingham Palace che avrebbe portato con sé tutti gli abiti che ad Archie non entrano più o non ha mai messo per farne dono a chi ne ha più bisogno.

Quando nacque il loro primogenito, infatti, Harry e Meghan furono subissati da centinaia di regali come libri, giocattoli ma soprattutto abitini da neonato. Archie cresce velocemente, adesso ha già 5 mesi e tanti vestiti non è nemmeno riuscito a metterseli. Da qui l’idea di Meghan di imbarcarli sull’aereo e regalarli di persona all’associazione “Mothers2Mothers”, insieme a quelli dei figlioletti delle sue migliori amiche che hanno voluto anche loro partecipare a questa iniziativa benefica.