Meghan Markle svela il soprannome di Archie

Meghan Markle ha involontariamente rivelato il soprannome utilizzato in famiglia per Archie.

Come riporta il Sun, è accaduto durante l’incontro con l’arcivescovo Desmond Tutu e la figlia, nel corso del tour africano dei duchi di Sussex. Il dolce soprannome per il neonato è “ Bubba ”, che in slang statunitense viene utilizzato per dire “ ragazzo ” - anche se nel Sud degli Stati Uniti esistono delle varianti dispregiative e razziste del termine.

L’incontro tra Archie, i Sussex e l’arcivescovo si è rivelato una vera calamita mediatica per i fan della Royal Family. I sudditi hanno potuto vedere nuove immagini nel settimo nella linea di successione al trono britannico, che finora è stato tenuto molto lontano dalle telecamere. Eppure, una volta di fronte all’obiettivo, Archie ha sorriso e ha quasi rubato una scena ai genitori. E molti non hanno potuto fare a meno di notare la somiglianza con il Principe Harry - per cui è rispuntato sui social uno scatto del duca a quattro mesi di età, in braccio a mamma Lady Diana.

“ È un’anima antica ”, ha commentato Meghan su Archie. La figlia dell’arcivescovo, Thandeka Tutu Gxashe, ha sottolineato come il bambino buchi lo schermo in forza dei suoi geni - mamma Meghan era un’attrice di successo prima di diventare duchessa - e che probabilmente il piccolo “ è destinato a diventare un rubacuori ”.

Anche la duchessa ha tuttavia un soprannome nella Royal Family: Meghan viene chiamata amichevolmente " Tungsten ", cioè “ Tungsteno ”, dal Principe Carlo, per far riferimento alla sua forza e alla determinazione che hanno positivamente colpito l’erede al trono.

Intanto, in questo tour africano, Harry ha reso omaggio alla madre nei giorni scorsi, mostrandosi con il braccialetto che indossa da 23 anni, da quando la Principessa Triste è morta.

