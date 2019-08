Meghan Markle mette in vendita la casa di Los Angeles

Dopo anni di gavetta e diversi lavoretti per pagarsi gli studi di recitazione, per Meghan Markle si spalancarono le porte di Hollywood e il suo stile di vita cambiò radicalmente. All’epoca l’unico sogno della giovane donna che conosciamo con il titolo di duchessa di Sussex era quello di entrare nel mondo del cinema e dar vita a personaggi di volta in volta diversi. La royal family sembrava una galassia troppo lontana da raggiungere. Forse le vite dei reali d’Inghilterra non erano neppure nei pensieri della giovane stella in ascesa. Proprio negli anni in cui il successo era a portata di mano, Meghan Markle riuscì a comprare una villa in stile coloniale a Los Angeles, situata tra Mid Wishire e Miracle Mile, come puntualizza Vanity Fair.

Questa casa, secondo quanto riferisce il sito TMZ è in vendita per 1,8 milioni di dollari (più di un milione e mezzo di euro). Si trova a pochi passi da Hollywood, è composta da 4 camere da letto, 3 bagni e un giardino sul retro. La superficie interna supera i 200 metri quadri. I pavimenti sono di legno, c’è un doppio salone con camino e perfino elettrodomestici di ultima generazione. Lo stile ricercato e antico dell’esterno non si ritrova negli interni, dominati invece dal bianco e dal minimalismo moderno. TMZ sostiene che in quella villa l’attuale duchessa abbia vissuto con il primo marito Trevor Engelson. Il matrimonio durò dal 2011 al 2013, ma non si conosce il periodo esatto in cui Meghan e Trevor abitarono nella casa, né per quanto tempo l’ex attrice ne sia rimasta in possesso. Inoltre TMZ ha ripubblicato le foto della villa che compaiono sul sito house.com e che, secondo Vanity Fair, rappresentano la prova dell’alto tenore di vita di Meghan Markle quando non era ancora una Windsor.

Dopo il divorzio Meghan si trasferì a Toronto e iniziò a girare Suits, la serie che le avrebbe dato popolarità. In quel periodo conobbe e iniziò a frequentare il principe Harry il quale, rivela il Daily Mail, andava a trovarla in Canada molto spesso, anche due volte al mese. Quando Meghan Markle si trasferì in Inghilterra mise in vendita anche la casa di Toronto: tre camere da letto, due bagni, una cucina spaziosa e una sala cinema. Una volta giunta nella patria d’adozione la futura duchessa di Sussex andò a vivere con Harry a Kensington Palace, nel Nottingham Cottage: una casa più piccola rispetto a quelle in cui aveva vissuto, come sottolinea Vanity Fair. L’ultimo trasloco è stato quello a Frogmore Cottage, dopo i costosi lavori di ristrutturazione da 3 milioni di euro che hanno suscitato una marea di polemiche, poiché pagati con i soldi dei contribuenti.

Poche settimane fa alcune voci mai confermate sostenevano che i duchi di Sussex avrebbero presto traslocato negli Stati Uniti, proprio a Los Angeles. Sempre secondo i rumors, infatti, Meghan Markle vorrebbe stare più vicina alla madre, Doria Ragland e liberarsi almeno un po’ dalla pressione dei media. Al momento la notizia non poggia su basi solide, ma su congetture. Sembra, anzi, piuttosto strano che Harry e Baby Archie, due eredi al trono, benché lontani dalle prime “posizioni”, abbandonino la corte. Il principe e Meghan Markle ci hanno abituato a molti strappi alle regole, ma forse un nuovo trasloco, oltreoceano per giunta, potrebbe non essere così semplice. Qualora accadesse la duchessa, ormai esperta in materia, saprebbe sicuramente cavarsela.