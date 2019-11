Meghan "vorrebbe sotterrarsi dalla vergogna" dopo l'intervista di Andrea

La sfortunata intervista rilasciata dal principe Andrea per la BBC, riguardo ai suoi legami con Jeffrey Epstein, ha coinvolto loro malgrado, tutti i membri della Royal Family. E anche Meghan Markle sta subendo delle ripercussioni a seguito delle parole pronunciate dal duca. Durante l'intervista, alla domanda se avesse avuto rapporti sessuali con l'allora diciassettenne Virgina Giuffre, il duca aveva risposto: “No, fare sesso per un uomo è una cosa positiva. Quindi anche se provi a dimenticarlo, è difficile. E io non ricordo nulla a tal proposito”. La dichiarazione del principe suona come una nota stonata, non avendo infatti negato di aver avuto rapporti con la ragazza, ma di “non ricordarlo ”.

Ora per colpa di queste incaute affermazioni, Lady Sussex, grande sostenitrice delle campagne per i diritti delle donne, si troverebbe in una posizione molto delicata, come riferisce una fonte a lei vicina al The Telegraph. “L’intervista ha lasciato quelli che l'hanno guardata con la voglia di nascondersi sotto a un tavolo. La situazione sta peggiorando sempre di più” , afferma la fonte, secondo la quale Meghan sarebbe “nei guai” a causa delle scellerate dichiarazioni di Andrea.

La mancata empatia nei confronti delle vittime di Epstein manifestata dal duca di York ha contribuito a rendere ancora più disastroso il tentativo di scusarsi per la sua amicizia con il finanziere. Gli sponsor che finanziavano gli enti benefici fondati dal principe si stanno tirando indietro, lasciandolo isolato ed esposto alla gogna mediatica. Da qui la sua decisione di ritirarsi dalla vita pubblica, sostenuto e consigliato dalla regina Elisabetta, che negli ultimi giorni è stata fotografata insieme al terzogenito nel tentativo di mostrare il suo sostegno al figlio.