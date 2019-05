Mektoub fa scandalo a Cannes: "Attori costretti a girare scene hard"

Non si placano le polemiche legate alla lunga scena hard in "Mektoub, My Love: Intermezzo", il film diretto da Abdellatif Kechiche che ha fatto scandalo all'ultimo Festival di Cannes. Buona parte del pubblico ha persino deciso di abbandonare la sala durante i tredici minuti di scene sessuali ritenute da molti volgari e troppo esplicite.

Mektoub, il film fa ancora discutere dopo Cannes

Scene che continuano a far discutere, nonostante la kermesse sia ormai conclusa. Ad accendere ulteriormente il dibattito, ci ha pensato la rivelazione clamorosa del quotidiano francese 'Midi Libre', secondo cui la scena incriminata sarebbe stata girata a seguito di fortissime pressioni sul cast. "Le riprese delle scene più osé si sono svolte in un'atmosfera di tensione e di pressione psicologica", racconta un testimone presente sul set.

"Il regista ha girato le scene della discoteca per ore e ore, sfinendo tutti gli attori, e le riprese si sono prolungate fino a tarda sera", ha spiegato.

Poi ha rivelato particolari che se venissero confermati griderebbero allo scandalo: "Il regista voleva assolutamente arrivare a una scena di sesso non simulata, cosa per cui gli attori non erano disposti. Ma sul posto si consumava alcol regolarmente, così alla fine ha raggiunto il suo scopo".

Indipendentemente da quanto accaduto a Cannes, il film ha riscosso anche ottime recensioni da parte della critica. Per Cooming Soon e CineBlog, ad esempio, si tratta di una pellicola da non perdere.

