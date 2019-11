Mel B: "Che imbarazzo spiegare il sesso a mia figlia"

“ Non voglio che le mie figlie pensino di doversi comportare nella vita come se fossero sul set di un film porno dove tutto è finzione ed estremo. Voglio che siano felici nella loro intimità. Per questo ho deciso di essere esplicita con loro sull'argomento, ma in vita mia non ricordo momento più imbarazzante di quando ho dovuto affrontare il discorso ‘sesso’ con la mia figlia più grande , cercando le parole giuste per farle capire come stanno davvero le cose ”.

Parole di Melanie Brown, nota al mondo come Mel B, che in una intervista al Daily Mail ha ammesso di ricordare ancora con una certa ansia il momento in cui, due anni fa, prese da parte la figlia Phoenix, allora 16enne, per parlare con lei apertamente di sesso sicuro e contraccettivi.

“ Phoenix è rimasta spiazzata. Mi ha guardata ammutolita e la sua reazione mi ha paralizzata. Dopo l'esordio in quarta ho un po' frenato perchè mi sono resa conto che forse a nessuna delle sue amiche i genitori avevano mai fatto un discorso tanto esplicito quanto il mio. Però, anche se è stato imbarazzante, sono stata contenta di averlo fatto e lo consiglio a tutte le mamme".

E ancora: "Personalmente sento di averle detto tutto quello che serviva per metterla in guardia dalle intenzioni e manipolazioni che i ragazzi della sua età talvolta mettono in atto pur di riuscire a strappare un ‘sì’ a una ragazza ”, ha raccontato la cantante che si è detta molto “ infastidita da come sia facile per i giovanissimi di oggi riuscire ad accedere a materiale pornografico che è ormai ovunque grazie al web e ai social" perchè "toglie tutta la magia della prima volta, creando aspettative altissime in ragazzini che credono di dover emulare le prestazioni di pornodivi, chiaramente finte" e si fanno "un’idea malsana e irreale sul sesso ”.