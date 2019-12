Mel B: "Se un uomo mi vuole prima deve farsi le analisi del sangue"

Dopo aver rivelato di essersi sentita molto " imbarazzata quando ho dovuto parlare qualche anno fa di sesso sicuro, contraccezione e malattie sessualmente trasmissibili a mia figlia Phoenix che oggi ha 18 anni" , Mel B ha dichiarato che è lei la prima a dare il buon esempio in famiglia, avendo altre due figlie femmine, Angel, 12 anni, avuta da Eddie Murphy, e Madison, 8 anni, avuta dall’ex marito Stephen Belafonte, da " crescere e proteggere in un’epoca in cui i giovanissimi hanno accesso molto facilmente a materiale pornografico. Non voglio – ha detto Mel B al Daily Mail – che le mie figlie crescano pensando di doversi comportare come le pornostar perché quel tipo di sesso non è realistico. Per fortuna, però, con loro due ho ancora tempo, sono piccole per fare loro il discorso che ho fatto a mia figlia maggiore ”.

Intanto la Spice Girls, divorziata da due anni dall’ultimo marito, Belafonte, non ha ancora trovato un nuovo amore, ma questo non la scoraggia, anzi spera che dopo due matrimoni falliti, “il prossimo sarà quello giusto”. Intanto, come ha rivelato ai microfoni del podcast "The Truth Flirts", continua a cercare, ma prima di andare a letto con qualcuno, si assicura che il suo potenziale partner sessuale non abbia malattie veneree e soprattutto il virus delll’hiv, che "mi terrorizza ". Così ogni volta che incontra un uomo che la attrae " una tappa al laboratorio d’analisi del sangue è l’unico modo perché mi convinca ad andare a letto con lui. Non mi importa se usa il preservativo, non mi sento mai sicura se prima i test non mi dicono che è sano ”, ha spiegato Mel B in un’intervista al magazine.

"Ho 44 anni, ho superato indenne gli anni Novanta in cui l’Aids era ancora un vero flagello. Non me lo sono preso a vent’anni, figuriamoci se metto a repentaglio la mia salute oggi che ho più testa ed esperienza solo per fare un po’ di sesso ", ha dichiarato perentoria. Così appena conosce un nuovo possibile partner vanno insieme a farsi le analisi del sangue. Poco importa se aghi e attesa del referto rovinano un po’ l’atmosfera, per Mel B è una conditio sine qua non.

" Non sono promiscua e prima di andare a letto con qualcuno ci penso sempre molto bene e credo che avere questo tipo di conversazioni in una coppia sia sinonimo di maturità. Le malattie esistono, è da stupidi irresponsabili far finta di nulla e farsi travolgere dalla passione " ha detto Mel B, spiegando che " quando frequento qualcuno e capisco che tra noi c’è attrazione, dico subito: 'Andiamo insieme a farci le analisi e togliamoci ogni dubbio'. C’è stato anche chi si è rifiutato e pretendeva che mi fidassi, ma ovviamente è andato in bianco ". Da quando è tornata single, Mel B dice di avere " sempre dei preservativi nella mia borsa. Voglio dire, non sempre, ma ce li ho se so che potrebbero essere utili...sempre dopo le analisi, naturalmente ", ha concluso la popstar.

