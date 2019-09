Mel C parla della battaglia contro la depressione: "Faticavo ad alzarmi dal letto"

L’ex Spice Girl Mel C si è recentemente aperta riguardo ad una battaglia che combatte da diversi anni. Come riporta l’Express, nell’anno 2000 Sporty Spice cominciò a sentirsi sempre più giù, fino a non avere più appetito e a non riuscire ad alzarsi dal letto la mattina. Al tempo la cantante che viveva a Los Angeles, non riusciva a smettere di piangere e “stava diventando matta” . Dopo essere tornata nel Regno Unito, la decisione: Mel contatta un terapista, con il quale si apre totalmente riguardo ai suoi disturbi.

Ed ecco che il medico le da il suo responso: Mel soffre di depressione e inizia il processo di guarigione. Come ha rivelato al magazine Women’s Health UK parlando della sua malattia, tutto iniziò quando Mel cominciò a “non prendersi cura in modo adeguato di se stessa” . Erano gli anni delle Spice Girls, dei successi, ma anche dei ritmi serrati delle tournée. Racconta Mel: “Iniziai a evitare di mangiare con gli altri, e mi allenavo in modo ossessivo, fino a diventare sottopeso. Non stavo bene e questo andò avanti almeno per due anni.”

Ma le cose peggiorarono ulteriormente quando si trasferì con la famiglia negli Stati Uniti. “Combattevo per alzarmi dal letto” , rivela l’ex Spice Girl, aggiungendo: “Mangiavo a malapena, non riuscivo a smettere di piangere. Stavo diventando matta. Così tornai negli UK e incontrai un terapista, che mi diagnosticò la depressione. Era come se mi fossi tolta un enorme peso dalle spalle. Oh Dio, è qualcosa che potevo curare e aveva un nome. Quello fu il mio primo giorno di recupero”.