Melanie Da Cruz è il segreto di Anthony Martial

Anthony Martial, quasi cinque anni fa, era considerato uno dei più grandi talenti del calcio francese. Nell'estate del 2015 il Manchester United decise di investire su di lui versando nelle casse del Monaco una cifra record per quei tempi: 50 milioni di euro di parte fissa, più 30 milioni di euro di bonus legati ai risultati personali e di squadra che avrebbe poi raggiunto con la maglia dei Red Devils.

Martial ha iniziato la sua quinta stagione con la maglia dello United e finora ha messo insieme 186 presenze condite da 54 reti in tutte le competizioni. L'attaccante francese, però, non si è confermato ad altissimi livelli e con lo United ha al massimo segnato 17 reti in una stagione, il 2015-2016: la prima con il prestigioso club inglese.

L'ex canterano dell'Olympique Lione, prossimo avversario della Juventus in Champions League, è diventato padre pochi mesi fa con la sua sexy compagna Melanie Da Cruz che ha dato alla luce un maschietto. Peccato che qualche mese fa, però, lo stesso Martial ha ammesso di aver tradito la sua compagna con la giovanissima Malika Semichi, modella di 20 anni, dopo che lei in un'intervista al tabloid inglese Sun aveva vuotato il sacco: "Mi faceva domande sempre più personali. Era molto interessato a me, anche se io sapevo che aveva una ragazza e che stavano anche aspettando un bambino".

Il tutto è avvenuto prima dei Mondiali di calcio in Russia con i due che si erano conosciuti in discoteca e che si erano poi scambiati i rispettivi numeri di telefono ed avevano poi iniziato una fitta serie di conversazioni sempre più spinte e piccanti. Martial, messo con le spalle al muro, aveva chiesto ufficialmente scusa a Melanie, e non solo, dal suo profilo Instagram: "Vorrei scusarmi con la mia famiglia, con la mia bellissima famiglia e soprattutto con la mia ragazza per il danno che ho causato negli ultimi mesi".

Melanie Da Cruz, però, sembra aver perdonato il suo Anthony dato che i due, nel mese di luglio, hanno postato alcune foto insieme sui social network in compagnia del loro piccolo. Lady Martial ha molto seguito sui social con oltre 2,3 milioni di follower su Instagram che non perdono tempo per commentare e mettere una marea di like alle sue tante istantanee postate su Instagram che la ritraggono in momenti di vita quotidiana e lavorativa.



