Melissa Panarello: "L'Isola ti dà visibilità solo se..."

È tornata a parlare della sua esperienza a L’Isola dei famosi dopo ben quattro anni dalla sua partecipazione. Oggi Melissa Panarello ha, infatti, definisce il programma come qualcosa di "deprivante".

Diventata famosa per il libro scandalo 100 colpi di spazzola prima di andare a dormire, la Panarello oggi ha 33 anni, otto libri all'attivo e qualche esperienza televisiva: nel 2010 è stata la cartomante di Victor Victoria, poi l’inviata di Mistero e ancora tutor di Detto Fatto. Nel mezzo c’è stato anche il reality show di Canale 5 di cui, però, non conserva un ottimo ricordo.

“ Ho partecipato per sperimentare e togliermi di dosso la patina drammatica – ha raccontato Melissa Panarello in una intervista a Repubblica riportata da Dagospia - poi, certo, per i soldi ”. Dell’Honduras, però, la scrittrice non ha un bel ricordo: “ All'Isola dei famosi ho vissuto un' esperienza deprivante, ero tornata depressa, non mi sentivo a mio agio nel mio corpo – ha detto - . Ho fatto una cosa trashissima, invece mi ha drammatizzato. L'Isola ti dà la visibilità se sei una gnocca, non era il mio caso ”.