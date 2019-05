Melissa Satta posa in bikini. Il web si sbizzarrisce: "Grazie Boateng che ce l'hai ridata"

Melissa Satta è sicuramente una delle showgirl italiane più belle degli utlimi anni. Mora, occhi verde scuro e fisico mozzafiato. Le sue curve sono perfette e i suoi allenamenti in palestra danno i loro frutti. Come negarlo. Così, con l'arrivo della bella stagione, anche la ex moglie di Kevin Prince Boateng dice addio ai lunghi cappotti e piumini. Il suo armadio di popola di vestitini e di costumi da far girare la testa.

Così, quando ha pubblicato una foto in bikini nero ha mandato letteralmente in visibilio i suoi fan. Diciamo che i commenti e i "like" sono stati parecchi, talmente tanti che nemmeno Melissa Satta è riuscita a starci dietro. Si passa da un classico "sei bellissima" a un "sei una dea" per finire su quelli più spinti ed elaborati.

"Dai Melissa, abbi pietà di noi", commenta un utente. E un altro aggiunge: "Tacci tua". Per finire con un simpatico "ringraziamo Boateng per avercela ridata". La Satta sa benissimo di aver scaldato gli animi dei suoi fan. Del resto è bellissima e può permettersi tutto.