Melita Toniolo è mamma: "Il sole nella nostra vita si chiama Daniel"

Melita Toniolo è diventata mamma. La bella showgirl ha dato alla luce il piccolo Daniel.

"È arrivato il sole nella nostra vita, un sole di nome Daniel", ha scritto Melita Toniolo sul proprio profilo Instagram per annunciare ai numerosi fan la nascita del suo bambino. Durante i nove mesi, la showgirl ha raccontato a chi la segue sui social le tappe fondamenti della gravidanza. Anche quelle meno belle, ovvero l'aumento di peso, la stanchezza e le notti insonni. Tutto sempre in chiave ironica e spesso in dialetto veneto.

"L'emozione più grande, più forte e indescrivibile di tutta la mia vita. La cosa più bella del mondo. Ti amiamo alla follia piccolino. Infinitamente", conclude l'ex diavoletta del programma televisivo Lucignolo, in onda anni fa su Italia1. Le dolci frasi per Daniel accompagnano un video in cui si vede il pancione della showgirl su cui sono appoggiati una casetta e un albero di carta, alle cui spalle spunta un sole. Centinai i messaggi di auguri per i neo genitori.