Meluzzi contro Raffaella Fico: "Balotelli ha fatto la vittima pur guadagnando milioni di euro"

Si parla di discriminazioni a “Live non è la d’Urso”, quelle contro le persone di colore, i meridionali o qualsiasi tipo di azione fatta contro una minoranza. Il primo caso è quello di Raffaella Fico, la cui figlia Pia, avuta con il calciatore Mario Balotelli ha subito atti discriminatori a scuola. Lei interviene dicendo che chi discrimina non è altro che un ignorante. Della stessa idea l’On. Alessandra Mussolini che racconta delle vicende che la riguardano personalmente. Si passa poi a Bracconieri ex attore di “Collage” e de “Ragazzi della 3 C” e anche opinionista di Forum. Lui è stato accusato addirittura di razzismo.

Si difende però dicendo che non capisce perché una persona che chiede un po’ di giustizia, riferendosi ad un suo intervento telefonico particolarmente acceso dove inveiva contro i migranti, viene accusato di razzismo. C’è anche la figlia di Rutelli con il fidanzato Prince Zorresi che è stato discriminato e racconta quando scherzando con un bambino in pizzeria, è intervenuta la mamma dicendo al piccolo: “ Quante volte ti ho detto che non devi parlare con quelli lì ”.

Un’altra forma di razzismo di cui si parla è poi quella tra nord e sud, e Barbara d’Urso si collega con Laura e Deborah due ragazze che hanno cercato di affittare una casa a Milano e per tutta risposta sono state paragonate a delle Rom in quanto del sud, con tanto di telefonata registrata. “ I meridionali, i rom e i neri sono tutti uguali ” dice la signora al telefono creando indignazione da parte di tutti i presenti.

Sul tema interviene anche lo psicologo Meluzzi che è invece di parere contrario soprattutto per quanto riguarda la storia di Balotelli: “ L’Italia non è un paese razzista, la cosa che mi da fastidio è che in una nazione grande come la nostra che ha speso 7 miliardi in due anni per l’accoglienza qualcuno ha fatto la vittima pur guadagnando milioni di euro in più rispetto ad un metalmeccanico “ tuona riferendosi a Balotelli, e continua dicendo: " Pensare che ci sono persone che gridano la loro disperazione quando guadagnano negli stadi circa 300 volte quello che guadagna un metalmeccanico mi fa inorridire! Il vittimismo di chi guadagna così tanto è immorale e sbagliato, mi dispiace ma è cos ì!”

A darle ragione anche Bracconeri, e ovviamente totalmente contraria invece Raffaella Fico, secondo cui gli atti di razzismo sono tali indipendentemente da quanto guadagna chi li riceve. L’ultimo caso che viene preso in esame, è quello di Selvaggia Roma che per pubblicizzare delle pillole dimagranti ha paragonato la sua pancia a quella dei bambini africani, frase questa che ha fatto insorgere il mondo del web, che, come raccontato da lei in studio, l’ha letteralmente massacrata. E’ davvero pentita e chiede scusa sottolineando però che quella detta da lei è una frase che viene usata spesso per portare un esempio, anche se ammette essere davvero molto brutta.