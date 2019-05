Con «Memorie e valori» un nuovo Rinascimento

Beatrice Gigli

L'impegno dell'Italia e delle istituzioni per le celebrazioni dei cinquecento anni dalla morte di Leonardo non ha colto di sorpresa Alessandro Erra e Debora Santagata della 76 Art di Milano, che in nome del genio italiano hanno ideato una grande operazione culturale. «Memorie e valori» è il progetto affidato all'artista Ciro Palumbo e coordinato da Antonio Casale, Maurizio Amabile, Giulio Raddi e Antonio Concilio, e consiste nella diffusione in tutta Italia del lascito leonardesco attraverso la produzione, sia di multipli serigrafici in tiratura limitata che di opere uniche, di soggetti liberamente ispirati a temi «iconici» come L'annunciazione e L'ultima cena, che avevamo visto nelle due mostre di Firenze a Palazzo Medici Riccardi e di Perugia al Museo Palazzo della Penna. Alessandro Erra e Debora Santagata hanno così dato forma e sostanza, attraverso le opere di Ciro Palumbo, alla ricontestualizzazione in ambito contemporaneo del termine «rinascenza» e grazie a «Memorie e valori» l'opera di Leonardo non finirà mai di essere non solo studiata, ma anche interpretata e re-interpretata, alla luce di un'arte che è sempre contemporanea.