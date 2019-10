Mercedesz Henger accusata di essere rifatta, ma la difende Lucas Peracchi

Dopo essere diventata indiscussa protagonista di una difficile prova di apnea sostenuta a L'Isola Dei Famosi, Mercedesz Henger continua ad essere sulla cresta dell'onda e al centro del gossip. La celebre figlia dell'ex porno diva, Eva Henger, nelle ultime ore fa infatti discutere molto, per via di alcune critiche giunte tra i commenti riportati sotto uno dei suoi ultimi post pubblicati in rete. In due immagini condivise ieri, Mercedesz mostra le sue curve giunoniche indossando un succinto bikini total-white, che lascia ben poco spazio all'immaginazione, due scatti per molti mozzafiato quest'ultimi che, però, sembrano non essere piaciuti proprio a tutti.

In tantissimi, tra i follower dell'ex isolana, si sono mobilitati a destinare alla loro beniamina messaggi di stima e complimenti per la sua bellezza fisica mostrata su Instagram, ma non sono mancate le critiche. Tutto è iniziato con le parole riportate dalla showgirl Lisa Fusco, la quale ha voluto scrivere tra i commenti dell'ultimo post della giovane Henger: "Sei un angelo, una bellezza ed un serietà nobile". Ma, in risposta al commento della soubrettina, si è espresso poco dopo un hater, sostenendo che Mercedesz dovrebbe ringraziare l'operato di un chirurgo plastico, accusando così l'ex naufraga di essere "rifatta". E a quel punto Lucas Peracchi, ex tronista di Uomini e donne ed attuale fidanzato di Mercedesz, ha difeso a spada tratta la sua dolce metà ribattento sarcasticamente all'utente critico: "Mamma mia come ti brucia!".