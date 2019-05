Mercedesz Henger, la scollatura hot fa impazzire il web

Pur essendosi allontanata un po’ dal piccolo schermo dopo L'Isola dei famosi, Mercedesz Henger è uno dei personaggi più seguiti sui social ed è proprio in rete che la figlia di Eva Henger si diverte a postare alcuni scatti che fanno impazzire – e mormorare – il web.

L’ultima foto pubblicata da “Memi” – come la chiama la madre – ha scatenato una serie di commenti, alcuni anche un po’ spinti, da parte dei leoni da tastiera più agguerriti. La causa di un simile caos sul web? La scollatura di Mercedez e la didascalia scelta dalla ragazza a corredo di una foto che ha fatto tanto parlare. “ Io che cerco l’estate ”, ha scritto la Henger allegando una immagine che la ritrae abbracciata ad un albero con lo sguardo perso nel vuoto e un top fucsia che lasciava trasparire il seno florido. Ebbene, sono bastati questi pochi ingredienti in una sola foto a scatenare i complimenti di qualcuno e i commenti indecenti di qualcun altro.

Se i più gentili si sono limitati a ricordarle che è bellissima e meravigliosa e che assomiglia tanto alla madre, gli utenti meno educati si sono lasciati andare a frasi hot. “Secondo me cerchi qualcos'altro”, “Che corteccia...”, “Secondo me cerchi il frutto dell’amore”, “L’albero è davvero fortunato!”: sono questi alcuni dei commenti che si leggono sotto il post pubblicato da Mercedesz Henger che, attualmente, è legatissima all’ex tronista di Uomini e Donne, Lucas Peracchi. E’ stato proprio lui l’artefice della foto che ha scatenato il web e, consapevole della bellezza della sua fidanzata, non si è fatto prendere dalla gelosia per i commenti di alcuni uomini.