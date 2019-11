Mercedesz Henger senza veli nella vasca da bagno

Mercedesz Henger si mostra senza veli su Instagram. La figlia di Eva Henger e di Riccardo Schicchi ha postato uno scatto sul social network in cui la si vede immersa dentro una vasca da bagno colma di schiuma, intenta a coprire il seno con le mani, mentre lancia verso l'obbiettivo fotografico uno sguardo ammicante e allusivo.

L'immagine così audace ha ovviamente scatenato i numerosi follower della showgirl, già concorrente al reality show L'Isola dei Famosi nell'edizione del 2016. Tra i commenti non si contano gli apprezzamenti e addirittura c'è chi scrive: "Come vorrei essere lì con te, beato il tuo fidanzato" . O ancora: "Bella a differenza di mamma, più genuina" .

Proprio con la madre Eva, la 28enne Mercedesz ha da alcune settimane una querelle che ha trovato ampio risalto in televisione e sui social network.Tutto è partito dalle accuse rivolte da Eva nei confronti di Lucas Perracchi, il personal trainer fidanzato di Mercedesz. La donna lo aveva accusato di aver picchiato la figlia al culmine di un litigio.

Mercedesz ed Eva si sono incontrate durante una puntata del programma Live Non è la D'Urso cercando di chiarire la questione. Durante la trasmissione la ragazza ha difeso il suo fidanzato confermando il litigio accorso ma rigettanto le accuse di violenza fisica mosse dalla madre. Eva Henger ha quindi chiarito di aver agito solo in difesa della figlia dopo che questa le aveva confidato di aver ricevuto uno schiaffo dal fidanzato. A questo punto è intervenuto anche Lucas Perracchi affermando di non aver fatto alcuna violenza su Mercedesz. Eva ha quindi detto: "Io non dirò bugie per nessuno, ma ci tengo a mia figlia, l'importante è che loro stiano bene e che sia una storia d'amore vera e che venga trattata come una principessa. Lucas si è comportato benissimo per tanto tempo, può ancora dimostrare di essere una brava persona".

Perracchi invece ritenendo l'accusa mossa nei suoi confronti troppo grave ha preferito non continuare il confronto. Nonostante i rapporti tra l'ex pornostar e il fidanzato della figlia siano ancora burrascosi, la coppia resta solida e unita.

