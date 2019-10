Mercedesz Henger contro la madre Eva: "La finta famiglia felice non siamo io e Lucas"

Continua il botta e risposta tra Mercedesz Henger e la madre Eva dopo le ultime dichiarazioni di quest’ultima nel salotto di Domenica Live.

La Henger, che si è detta disposta ad un chiarimento con la figlia, ha sottolineato di non aver mai accusato Lucas Peracchi di violenza nei confronti di Mercedesz, ridimensionando tutte le denunce fatte precedentemente via social e attraverso i microfoni di Canale 5. Stanca di queste dichiarazioni, però, Mercedesz è intervenuta su Instagram e, attraverso una serie di storie, ha replicato alla madre accusandola di aver raccontato diverse versioni dei fatti perché bugiarda.

“ Da quando è iniziata tutta questa storia, che tra l’altro ha iniziato lei, ribadisco e ricordo che ha cominciato lei, non si sa perché, ha cambiato versione non so quante volte – ha sbottato la giovane - . Chi è che cambia versione? I bugiardi, giusto? Perché se stai dicendo la verità, la verità è una. Dove vuole arrivare? Questa è la domanda che mi faccio io! ”. Mercedesz si è detta stanca delle continue dichiarazioni denigratorie della madre nei suoi confronti e in quelli del fidanzato e, per l’ultima volta, ha messo in guardia tutti coloro che credono alle parole della donna. “ Sono allibita, ragazzi. Non ci si può fidare neanche della propria madre ormai. Incredibile. E poi ragazzi smettetela perché non siamo io e Lucas a fare la finta famiglia della Mulino Bianco – ha aggiunto ancora Mercedesz, mentre di sottofondo Peracchi lanciava una frecciatina a Eva - . Aveva bisogno di pagare le bollette ”.

L'appello della nonna affinchè tra le due si ristabilisca un rapporto, dunque, sembra non aver sortito gli effetti sperati e, fino a quando Eva o Mercedesz non deporranno l'ascia di guerra, il legame tra madre e figlia potrebbe rimanere congelato.