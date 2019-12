Messiah, religione e non solo nella nuova serie Netflix

Messiah è il nuovo thriller dai risvolti religiosi targato Netflix, arriva il 1° gennaio 2020 e fa già parlare di sé per la sua interessante trama, ecco di cosa si tratta.

Messiah, la trama

Un uomo misterioso con sembianze che ricordano Gesù compare in Medio Oriente e diventa presto un fenomeno mediatico mondiale. I giornali e un crescente numero di seguaci lo definiscono il nuovo Messia per il suo carisma e per presunti miracoli da lui realizzati. Compare in Siria ma anche in Texas, intento a diffondere il suo messaggio di pace e alimentando così il proprio mito. Se alcuni vedono in lui il nuovo Salvatore altri invece credono che si tratti di un impostore. Questo secondo avvento finisce per destabilizzare la situazione geo politica mondiale e su di lui inizia ad investigare l’agente della Cia Eva Geller, la quale sospetta che dietro a tutto questo ci sia l’intenzione di formazione un esercito con finalità terroristiche.

La serie tv Messiah è raccontata attraverso diversi punti di vista: quello di un agente dei servizi segreti israeliani, quelli di un predicatore del Texas e di sua figlia - che dicono di averlo visto compiere miracoli -, quello di una giornalista e infine di un rifugiato palestinese. Ruolo importante lo avranno anche i social network, con la diffusione delle gesta di questo misterioso personaggio capace di radunare seguaci in tutto il mondo ma anche molti oppositori. Siamo di fronte al nuovo Messia oppure ad una minaccia terroristica?

Cast e uscita della serie tv

Nel ruolo della diffidente agente della Cia Eva Geller vedremo Michelle Monaghan, attrice conosciuta per film quali Source Code, Boston - Caccia all’uomo, Mission Impossible e per il ruolo di Maggie Hart nella prima stagione di True Detective. Il presunto Messia invece è interpretato da Mehdi Dehbi, già parte dei film La Spia - A Most Wanted Man e Attacco al potere 2.

Messiah è stata ideata e sceneggiata da Michael Petroni, già sceneggiatore de Il rito e Storia di una ladra di libri. Alla regia dei dieci episodi che comporranno la prima stagione ci sono James McTeigue, noto per essere il regista di V per Vendetta, e Kate Woods che invece ha diretto alcuni episodi di serie tv come Bones, Person of Interest e Agents of S.H.I.E.L.D.

I dieci episodi di Messiah saranno disponibili su Netflix a partire dal 1° gennaio 2020, in attesa della sua uscita è stato diffuso il trailer ufficiale.