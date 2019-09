"Mi dispiace, ma Belen è Belen". E Iannone ci piazza un bel "like"

Giulia De Lellis e Andrea Iannone non potrebbero essere più innamorati di così. Tra vacanze, shopping e convivenza la loro storia procede alla grande. E ieri sono arrivati anche alla mostra del cinema di Venezia. Bellissimi tutti e due, poco da dire. Eleganti e raffinati, ma soprattutto affiatati. I due si amano, lo si legge in faccia e forse questo amore non piace proprio a tutti. Così, le loro foto a Venezia girano come dei razzi sui social. Tanti commentano con parole di affetto, ma - come al solito - sono anche tanti i leoni da tastiera.

"Mi dispiace, ma Belen è Belen", scrive una pagina di gossip sotto la foto di Andrea Iannone e Giulia De Lellis. Centinaia i "like" a questo commento e fra questi spunterebbe anche quello del pilota di MotoGp. Usiamo il condizionale. È d'obbligo visto che girano soltanto screenshot di questo presunto "like". Certo è, che se così fosse, non sarebbe troppo carino. E Giulia farebbe meglio ad andare per la propria strada...