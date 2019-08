Mia Bellucci si prende la scena sui social: il profilo della giocatrice del Milan

Il Milan femminile per la stagione 2019-2020 sta prendendo forma e Mia Bellucci farà parte della rosa di Maurizio Ganz e vorrà di sicuro ritagliarsi uno spazio importante nella formazione rossonera dato che l'anno scorso non ha potuto praticamente giocare causa infortunio. La centrocampista del Diavolo è nata a Poggibonsi nel 1997 e oltre a fare la calciatrice si diletta anche a fare la modella ed anni fa è persino arrivata alla fase finale di Miss Toscana di Casciana Terme.

Mia è stata confermata e sul suo profilo Instagram si è detta felice della conferma: "Onorata di poter indossare nuovamente questi colori, nonostante il mio precedente infortunio che sfortunatamente mi ha fatto perdere un anno pieno di soddisfazioni! Ma sono nata guerriera e mi hanno insegnato a non mollare mai!". La Bellucci gioca a calcio dall'età di otto anni ed ha militato anche nel Castelfranco ed ora ha tutte le intenzioni di togliersi grandi soddisfazioni con il Milan. Mia si sta allenando duramente in vista della nuova stagione e non perde nemmeno tempo per utilizzare i social per comunicare con gli oltre 20.000 follower su Instagram. Gli scatti della 22enne stanno impazzando sui social e stanno raccogliendo numerosi like e commenti di ogni genere.



