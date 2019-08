Mia Khalifa rivela: "Ho gudagnato solo 12.000 dollari dai porno"

Mia Khalifa è una delle più note star del porno degli ultimi anni. Ha solo 26 anni ma ha già interrotto la sua carriera nell'industria cinematografica per adulti, con all'attivo 29 film. I suoi video su Purnhub, il canale interamente dedicato all'eros amatoriale e professionale, sono tra i più visti di sempre. Nata a Beirut, fin da piccola ha vissuto negli Stati Uniti dove i suoi genitori si sono trasferiti per lavoro. Mia qui ha avuto la possibilità di studiare e di laurearsi presso l'Università del Texas in storia ma non ha mai utilizzato il titolo di studio per fini professionali.

Ha un matrimonio fallito alle spalle e oggi lavora come influencer, sfruttando la fama che ha conquistato nell'ambito del porno. Su Instagram vanta oltre 10 milioni di follower che quasi quotidianamente possono ammirare Mia Khalifa in vesti succinte, in un'esplosione di femminilità e sensualità. La ragazza è stata recentemente intervistata dalla scrittrice Megan Abbott su YouTube e ha ripreso la stessa sul suo profilo di Twitter per sottolineare una dichiarazione sorprendente per i suoi seguaci. Nell'immaginario collettivo chi lavora nell'industria del porno diventa ricco ma Mia Khalifa ha smontato questo mito con un tweet: “ La gente pensa che io stia guadagnando i milioni dal porno. Completamente falso. In totale ho guadagnato circa 12mila dollari da quello e dopo non ho più visto un centesimo. ”

