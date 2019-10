"La mia storia d’amore con Jude Law? Non era il momento giusto". Sienna Miller si rivela fra amore e lavoro

37 anni. É attrice e modella di successo dalla particolare e alquanto travagliata vita matrimoniale. Sienna Miller di recente si è rivelata in un’intervista al magazine Elle che, per l’occasione, le ha dedicato la copertina e, in quel contesto, ha parlato non solo della sua vita di attrice in un mondo di soli uomini, ma ha rivolto anche una particolare attenzione alla sua vita amorosa.

Nell’articolo, Sienna Miller si è aperta in particolare riguardo alla travagliata storia d’amore che ha avuto nel 2004 con Jude Law, presto in tv con la nuova stagione di "The New Pope". Un tradimento ha fatto traballare il loro rapporto, eppure entrambi sono rimasti in buoni rapporti. "Non gli ho di certo perdonato il tradimento, però ho avuto modo di ragionare su tutto quello che è accaduto – rivela -. Mi sono innamorata di un uomo molto famoso e quella storia è stata gettata in pasto ai media. Sì, era il momento sbagliato". Eppure Sienna Miller non ha nessun rimpianto. "E’ stato un periodo meraviglioso, ma sarebbe stato tutto ancora più bello se avessi gestito al meglio la mia vita privata. Con Jude Law era una lotta continua, entrambi veniamo da due mondi diversi". Ma è riuscita a voltare pagina, anche se adesso è felicemente single.

Si è ricostruita una vita con Tom Strurridge, impegnato in uno spettacolo a Broadway, da cui ha avuto una figlia. "Lui adesso è casa con me. Rimane a dormire molto spesso. Sulla custodia di mia figlia non abbiamo nessuna regola. Siamo una famiglia non convenzionale".