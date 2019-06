Micaela Ramazzotti e Paolo Virzì di nuovo insieme

Sembra essere tornato il sereno tra Micaela Ramazzotti e Paolo Virzì, una delle coppie d'oro del cinema italiano, se mai c'è stata tempesta. I due non si può dire siano social addicted e sono rarissime le immagini che li ritraggono assieme. Sono ancora più rari i selfie, che la coppia ha sempre tenuto privati, per preservare gelosamente una parte della loro privacy vissuta lontano dai riflettori.

Proprio questa loro sorta di allergia social ha spesso alimentato notizie e voci su presunte crisi all'interno del loro matrimonio. Lo scorso inverno alcuni amici intimi della coppia avevano dichiarato ad alcune agenzie che l'attrice era andata via di casa. Pare fosse stata proprio Micaela Ramazzotti a mettere il punto a quella relazione quasi decennale, dove il matrimonio era giunto a pochi mesi dal loro incontro. Qualche anno dopo i due hanno messo al mondo la loro piccola Anna, nata nell'aprile 2013, suggellando una delle più belle storie d'amore del nostro cinema. I 15 anni di differenza non sembrano aver mai inciso sulla loro storia, i due sono apparsi su tantissimi red carpet in questi anni, innamorati e felici come se per loro fosse sempre il primo giorno.

Ci si sarebbe aspettata una dichiarazione ufficiale da parte di Paolo Virzì o di Micaela Ramazzotti nei mesi successivi, un indizio social che avvalorasse la crisi. Eppure nulla di tutto questo è mai accaduto, almeno fino a oggi. L'attrice, come a voler dimostrare che tra lei e suo marito non c'è (o non c'è mai stata) nessuna crisi, ha deciso di condividere un rarissimo selfie di coppia. Una foto semplice, che li ritrae vicini e innamorati, irriverenti come sono sempre stati. Micaela Ramazzotti ha un cuore disegnato sulla guancia ed entrambi guardano l'obiettivo in quella che sembra essere a tutti gli effetti una smentita pubblica. Solo poche parole accompagnano lo scatto di Paolo Virzì con sua moglia “My Man”, il mio uomo. Se tempesta c'è stata, sicuramente è acqua passata per la coppia, che dopo aver fatto questo regalo ai fan, sicuramente per un bel po' di tempo tornerà a vivere la sua relazione in privato.