Michael Douglas annuncia il ritorno de Il metodo Kominsky

Netflix e Michael Douglas annunciano l’arrivo dei nuovi episodi de Il metodo Kominsky. L’attore americano ha postato una foto su Instagram dove mostra la reazione sua e di sua moglie Catherine Zeta Jones alla conferma della seconda stagione, disponibile su Netflix a partire dal prossimo 26 ottobre.

La serie tv comedy è stata creata dal guru di questo genere, Chuck Lorre, già ideatore di The Big Bang Theory, Due uomini e mezzo e Dharma & Greg. In questo progetto però ha coinvolto due grandi interpreti del cinema. Nel ruolo di Sandy Kominsky infatti c’è Michael Douglas, il quale veste i panni di un ex attore fallito che si reinventa professore di recitazione. Al suo fianco l’amico di una vita nonché agente, Norman Newlander, interpretato da Alan Arkin. I primi otto episodi sono stati un successo, apprezzati non solo dal pubblico ma anche dalla critica: due Golden Globe, uno alla serie tv ed uno a Michael Douglas, più una nomination per Alan Arkin.

Nella prima stagione abbiamo visto come la vita di entrambi i protagonisti sia stata messa a dura prova, con la necessità di fare il punto della situazione sulle rispettive esistenze e di prendere coscienza della vecchiaia. Norman ha perso la moglie, ed ora, con un rapporto difficile con la figlia, si trova perso nelle sue giornate. Sandy invece scopre che c’è ancora spazio per l’amore nella sua vita, ma anche quanto questa sia effimera, a causa dei problemi di salute.

Per quanto i temi siano drammatici, la trattazione di questi è fatta in chiave comica e il risultato è una commedia brillante che sorprende ancora di più se si pensa ai due protagonisti, in particolar modo a Michael Douglas, il quale, famoso per aver interpretato ruoli decisamente lontani da questo, ora dimostra di essere anche capace di far ridere e riflettere allo stesso tempo.