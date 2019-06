Michael Terlizzi e la Spa hot con un'amica, ma lui assicura: "Sono single"

Uscito dalla Casa del Grande Fratello 16, Michael Terlizzi continua a suscitare curiosità riguardo la sua vita privata, e la sua ultima Spa, fatta in compagnia di un’amica, ha fatto dubitare Barbara d’Urso, che ha ipotizzato che tra i due ci possa essere del tenero.

Ospite di Pomeriggio Cinque, Michael ha partecipato attivamente al dibattito sui ritocchi estetici e il benessere fisico, pronto a raccontare la sua giornata all’insegna di relax insieme ad una sua carissima amica. “Mi dicono che sei stato in una Spa con una tua amica...ma chi è? È un’amica? Ti sei fidanzato in due giorni? ”, ha chiesto Barbara d’Urso, ma l’ex concorrente del Gf16 è stato categorico. “ Assolutamente no ”, ha replicato con il sorriso Terlizzi, confermando ancora una volta di non essere sentimentalmente legato a nessuno...almeno per il momento.