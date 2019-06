La mamma di Michael Terlizzi: "Lui vittima di bullismo"

Fin dal suo ingresso nella casa del Grande Fratello, Michael Terlizzi è stato uno dei concorrenti più amati dal pubblico. La sua educazione e garbo l'hanno reso uno dei preferiti e dei favoriti per la vittoria finale, che però non è arrivata. Michael è stato eliminato a un passo dalla finalissima ma questo non ha tolto nulla al percorso fatto dal ragazzo all'interno della Casa, dove ha potuto far scoprire un lato di sé sconosciuto al pubblico televisivo.

Le prime apparizioni di Michael Terlizzi in tv risalgono allo scorso anno, quando suo padre Franco era concorrente all'Isola dei Famosi. Era spesso in studio a supportare il suo genitore e qui è stato notato per la sua bellezza. Ha iniziato a frequentare i salotti di Canale5 dove ha fatto innamorare il pubblico da casa, che però non ha mai avuto modo di conoscerlo a fondo per il suo carattere. Solo in apparenza duro e macho, Michael nella casa del Grande Fratello ha avuto modo di mostrare le sue fragilità e le sue debolezze, frutto anche di un segreto che non aveva mai avuto il coraggio di rivelare. Durante la sua esperienza nel reality di Canale5 ha svelato di soffrire di un problema alle braccia. La sinostosi radio ulnare è una malformazione che impedisce alcuni movimenti e questo ha causato moltissime insicurezze al ragazzo, che sono emerse anche all'interno della casa.

Nel numero di Spy in edicola questa settimana, la mamma di Michael ha raccontato qualche dettaglio in più su suo figlio, svelando degli aspetti inediti del ragazzo: “ Prima che iniziasse le elementari era un bambino sorridente e spensierato. […] Poi, appena ha iniziato la scuola tutto è cambiato. Ho ricordi dolorosissimi: tornava a casa sempre così triste, immagino per le offese ricevute dai suoi compagni. ” Ketty Usai svela che la malattia ha fatto soffrire molto suo figlio, soprattutto per il bullismo che ha dovuto subire durante gli anni scolastici: “ Ho cercato di farlo vivere la normalità più totale, ma non è facile per un bambino non riuscire a fare tutto quello che fanno i suoi compagni. Poi, diciamo la verità, i bambini a volte possono essere molto cattivi .” Tutt'oggi Michael Terlizzi soffre per la sua condizione, soprattutto per i limiti fisici che la patologia gli impone, che lo hanno portato spesso a rifiutare alcuni lavori come modello. Lo ha raccontato lui stesso nella Casa e lo ha ribadito la madre durante l'intervista: “ Lui cerca di rimanere sempre un passo indietro agli altri e si frena molto, non perché non abbia nulla da dire, ma per paura di essere giudicato. In passato ha ricevuto numerose proposte come attore e modello, ma lui non ha mai accettato a causa del suo problema .”

La casa del Grande Fratello è servita a Michael per aprirsi al mondo, raccontando pubblicamente la sua condizione. Prima di quel momento nessuno si era mai accorto del disagio vissuto dal ragazzo, che vive con il pensiero costante di dover nascondere questa sua particolarità. L'esperienza del reality probabilmente lo ha aiutato a sbloccarsi e magari d'ora in poi riuscirà a vivere con maggiore serenità, senza nascondersi e, soprattutto, valorizzandosi.