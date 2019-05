Michela Persico, bikini da urlo ad Abu Dhabi. Lady Rugani dà spettacolo in vacanza

Daniele Rugani ha chiuso la sua quarta stagione con la maglia della Juventus anche se non è mai riuscito a imporsi realmente con Massimiliano Allegri in panchina. Il difensore di Lucca ha messo insieme solo 87 presenze condite da 7 reti, sei in campionato e una in Champions League. L'ex Empoli, ora dovrà solo attendere l'annuncio del nuovo allenatore bianconero per sapere se rientrerà ancora nei piani della dirigenza di Corso Galileo Ferraris. Se il nuovo tecnico dovesse essere Maurizio Sarri allora potrebbe davvero restare a Torino dato che l'ormai ex Chelsea fu lui a lanciarlo nell'Empoli sia in Serie B che in Serie A. Se le cose in campo potrebbero andare meglio, fuori dal rettangolo di gioco le cose vanno a gonfie vele dato che la sua relazione con Michela Persico è più solida che mai.

La modella e giornalista di Alzano Lombardo e conduttrice del Processo qualche tempo fa aveva commentato così la sua nuova esperienza lavorativa: "Per me è un grande onore avere l’opportunità di condurre una trasmissione così prestigiosa ed un piacere entrare a far parte della grande famiglia di 7Gold" . La Persico è anche molto social e vanta quasi 500.000 follower sui social a cui scalda ed allieta le giornate continuamente con alcune foto e video sexy che scatenano le fantasie. La coppia attualmente si trova in vacanza ad Abu Dhabi con Michela che ha postato tre istantanee da urlo che hanno raccolto molti consensi, con i suoi fan che hanno invaso la sua bacheca di commenti.