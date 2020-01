Michela Persico: "Con Rugani non è stato colpo di fulmine"

Daniele Rugani potrebbe avere qualche chance in più per mettersi in mostra alla Juventus visto l'infortunio di Merih Demiral e viste le non perfette condizioni fisiche di Matthijs de Ligt. Il 25enne di Lucca, fino a questo momento, ha messo insieme solo tre presenze in stagione e forse non si sarebbe mai aspettato di vivere una situazione del genere con il suo grande mentore Maurizio Sarri ai tempi dell'Empoli, in Serie B prima e in Serie A poi, che gli ha invece riservato le briciole nonostante anche Giorgio Chiellini sia ai box da inizio stagione e entro un mese dovrebbe rientrare in campo per mettersi a disposizione del tecnico bianconero.

Rugani, dunque, dovrebbe concludere la stagione a Torino ma a fine anno la sua strada e quella della Juventus si potrebbero separare in maniera inesorabile dopo cinque anni di tanti bassi e pochi alti. Se in campo le cose potrebbero andare meglio, nella vita privata tutto va a gonfie vele con la sua Michela Persico che è sempre più sensuale sui social network dove ha raggiunto quasi 560.000 follower su Instagram che non perdono tempo per commentare le sue tante istantanee sexy.

La sexy giornalista sportiva e conduttrice tv ai microfoni di Rai Due e del programma Detto Fatto ha parlato della sua storia d'amore con Rugani e le sue parole sono state riprese da juvenews.eu: "Lo sport ci ha unito, entrambi amanti di tennis, ci siamo conosciuti così. Poi la tv per la quale lavoravo mi ha chiesto per caso un servizio su di lui e allora l’ho chiamato per dirgli che su quel canale sarebbe andato in onda questo mio servizio. E da lì mi ha risposto e abbiamo iniziato a scriverci".

Michela ha negato però di avere avuto un colpo di fulmine con Rugani: "Non credo sia stato un colpo di fulmine. Quando ci siamo incontrati in un appuntamento serio, allora lì è stato colpo di fulmine" . La Persico ha ammesso come Rugani abbia anche un difetto e ha confermato come entrambi siano due grandissimi amanti degli animali: "Cosa non sopporto di lui? Non è retorica, è un bravo ragazzo quindi devo pensarci molto bene. Credo un pochino il suo disordine, ritrovo i calzini in cucina. E siamo talmente amanti degli animali che temo torni a casa con una new entry ogni volta".



