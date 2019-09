Michele Bravi torna ad esibirsi dopo l'incidente che gli ha cambiato la vita

Il cantante de Il diario degli errori è tornato a fare musica per i suoi fedeli sostenitori. Così com'è stato riportato dal profilo ufficiale dello stesso Michele Bravi, in un nuovo post condiviso su Instagram, il cantautore tornerà molto presto ad esibirsi per il suo fanbase.

Michele Bravi viveva in simbiosi con il pubblico e per amore della musica, almeno fino a prima della fatidica data che ha stravolto la sua vita in negativo. Era il 22 novembre 2018 quando il vincitore della settima edizione di X factor si trovò coinvolto in un incidente stradale nel milanese, costato la vita ad una donna 58enne. Il cantante, al momento dello schianto, sarebbe stato a bordo di una BMW noleggiata presso un serizio di car-sharing e la donna, rimasta vittima dell'incidente, in sella ad una moto Kawasaki.

Michele Bravi torna ad esibirsi

Nella descrizione del suo ultimo post condiviso su Instagram, si legge che Bravi tornerà ad esibirsi, proprio nel milanese: "Il 19 ottobre Michele si esibirà in un concerto intimo, piano e voce, sul palco del Teatro San Babila di Milano".

Tanti i messaggi giunti dai follower dell'artista, che supportano Michele Bravi dopo l'incidente. "A passi piccoli, Michele. Sei forte, e sono in lacrime", scrive un utente in risposta all'ultimo post del cantante.