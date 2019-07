Michelle Hunziker confessa: "Ho subito ricatti sessuali"

Michelle Hunziker porta avanti da tanti anni una campagna in difesa delle donne insieme all'avvocato Giulia Bongiorno. La loro associazione Doppia Difesa è impegnata su diversi fronti contro la violenza di ogni tipo contro le donne. In un'intervista rilasciata al settimanale Oggi, la showgirl svizzera ha parlato del suo passato fatto di stalking e di violenze e ha lanciato un monito alle più giovani, che troppo spesso si lasciano ingannare da persone senza scrupoli.

Madre di tre figlie, di cui una poco più che ventenne, Michelle Hunziker ha alzato il velo sulle facili promesse a cui troppo spesso le più giovani credono, cedendo ai ricatti sessuali: “ Le donne giovani sono davvero piene di sogni. Purtroppo però sono esposte al rischio di lasciarsi infinocchiare da manipolatori che fanno loro delle promesse, per poi semplicemente usarle e gettarle via. Noi invece dobbiamo insegnare loro che col ricatto sessuale non si arriva da nessuna parte. ”

La showgirl svizzera ha poi ampliato il discorso alle donne adulte, che per la loro esperienza dovrebbero essere maggiormente consapevoli delle loro azioni: “ Il discorso è diverso per le donne adulte. Queste ultime quando si trovano davanti a un ricatto sessuale possono e soprattutto devono dire di no, altrimenti diventano corresponsabili, non più vittime. ”