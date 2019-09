Michelle Hunziker confessa: "Sono molto gelosa di Tomaso"

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi sono una delle coppie famose più belle e affiatate. Il loro amore è d'esempio per tanti e non c'è mai stato un gossip su di loro. In tutti questi anni molto raramente sono uscite notizie su presunte crisi, sempre smentite, e questo non fa che confermare la solidità della loro relazione. Tuttavia, intervistata dal settimanale Oggi, Michelle Hunziker non nega di essere particolarmente gelosa di suo marito ma nel corso degli anni, maturando, ha imparato a controllare gli impeti.

“ Sono gelosa, di brutto, è più forte di me anche se negli anni ho imparato a controllarmi. Ma anche Tomaso è geloso ed è normale così, quando tieni sei geloso. Siamo belli accesi. Forse anche perché siamo partiti al contrario: all'inizio abbiamo dovuto confrontarci parecchio perché abbiamo due caratteri opposti. La noia non fa parte della nostra quotidianità ”, ha detto la conduttrice svizzera. La coppia vive lontana dalla vita mondana, i due hanno una bellissima casa nella parte alta di Bergamo in cui abitano con le loro due figlie, Sole e Celeste, e con due deliziosi barboncini.

Anche se Michelle Hunziker ha imparato a controllare la sua gelosia, questo non significa che non continui a tenere d'occhio suo marito: “ Devo dire che Tomaso non mi dà motivo di essere gelosa, è un uomo serio, ma una sera a una festa una ragazza ubriaca era un po' troppo incollata a lui e mi stavo innervosendo. Quando gli ha messo una mano sul ginocchio, non ci ho più visto, sono andata da lei e le ho detto "ma come ti permetti di toccare mio marito?" e l'ho gentilmente accompagnata fuori dal locale. Forse Aurora ha preso da me. ” La conduttrice, quindi, svela che anche la sua figlia maggiore è molto gelosa. La ragazza è fidanzata da ormai diversi anni con Goffredo Cerza, ragazzo di buona famiglia recentemente laureatosi un ingegneria.