Michelle Hunziker e J-Ax, al via “All Together Now”

Parte domani nel primetime di Canale 5 il nuovo show musicale condotto da Michelle Hunziker. Con lei un presidente di giuria d’eccezione: il rapper J-Ax.

Si tratta di “All Together Now”, una recente produzione Endemol Shine Italy basata su un format partito lo scorso anno sulla Bbc, che ha avuto successo in tutto il globo, diventando il format più venduto nel minor tempo. Non si tratta però di un talent show, dato che manca la parte relativa al coaching, ma di un vero e proprio concorso canoro.

Il programma sarà composto da 6 puntate con alla guida Hunziker. J-Ax presiederà invece il Muro Umano, una mega giuria composta da 100 personaggi del mondo della musica e dello spettacolo in generale, tra cui Le Donatella, Fernando Proce, Mietta, Antonella Mosetti, Marco Ligabue, Nathalie, Pamela Petrarolo e molti altri. Sono previste le performance di grandi nomi del mondo dello spettacolo, con i quali la conduttrice e il presidente di giuria si esibiranno in performance inaspettate.

I concorrenti sono 50, selezionati in questi mesi dal direttore artistico e regista del programma Roberto Cenci: saranno giudicati - a microfoni aperti - non solo dal punto di vista canoro, ma anche per il look, la simpatia e la postura. Se la giuria si alzerà in piedi, il concorrente potrà proseguire fino alla finalissima ristretta a 10 concorrenti, più coloro i quali sono riusciti a far raggiungere un consenso unanime al Muro. Il punteggio invece si acquisisce di norma dalla somma del voto dei singoli giudici, che si alzano in piedi durante la performance. Il premio in palio ammonta a 50.000 euro.

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?