Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi litigano in mare

Un litigio scappa sempre, anche nelle migliori coppie: è accaduto a Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, sorpresi da alcuni paparazzi in Sardegna mentre discutevano animatamente in mare.

Le immagini che riprendono la lite accesa tra la conduttrice Mediaset e il marito hanno fatto scalpore e, in pochissimo tempo, sono diventate di dominio pubblico. La Hunziker, infatti, si è sempre mostrata serena e sorridente accanto al marito, sposato in seconde nozze nel 2014 dopo la fine del matrimonio con il cantante Eros Ramazzotti. Questa volta, però, Michelle non è riuscita a contenersi e tra lei e Tomaso è nata una discussione abbastanza accesa che è stata immortalata dal settimanale Diva e Donna.