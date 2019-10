Michelle Hunziker e il video delle nozze con Trussardi: "Ero già incinta di Celeste"

Il 10 ottobre 2014 Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi si sposavano. Un giorno speciale per la coppia e per i loro figli, Sole, Celeste e Aurora (nata dalla precedente relazione della conduttrice con Eros Ramazzotti). A cinque anni distanza dal quel giorno, oggi, Michelle Hunziker celebra l'anniversario di nozze con un toccante video pubblicato sui social. Le immagini, condivise sul web in un post Instagram, ripercorrono gli attimi prima, durante e dopo la cerimonia nuziale con protagonisti i suoi grandi amori, il compagno Tomaso e le sue tre figlie femmine. " Che giornata davvero speciale...In questo video c’è tutto il mio Amore...c’è tutto ciò che amo...quel giorno, il 10.10.14 ho sposato l’uomo che amo, gli anelli li hanno portati Auri e Sole mano nella mano... era il compleanno di Sole ed era anche il compleanno di mia Mamma. Che emozione incredibile che provo ogni 10 ottobre! "

Il video dei momenti più belli del matrimonio di Michelle Hunziker con l'erede della casa di moda Trussardi è stato anche l'occasione per riportare alla mente un dolce ricordo: la sua terza gravidanza: " Nel mio ventre c’era già la piccola Celeste... ", scrive teneramente la conduttrice svizzera, ricordando che alle nozze lei arrivò con in grembo la terzogenita. Un momento unico e speciale che lei ricorda con dolcezza nel fare i suoi più cari auguri al marito. Nonostante in molti la dicano pronta a rimanere incinta per la quarta volta (forse alla ricerca di un maschietto, stavolta), la Hunziker smentisce (anche attraverso video comici) e si butta a capofitto nel lavoro. L'esordio alla conduzione di Amici Celebrities al posto di Maria De Filippi l'ha, infatti, premiata con ottimi ascolti.