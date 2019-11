Michelle Hunziker fa l’albero di Natale in anticipo

In una serie di Instagram stories Michelle Hunziker ha annunciato ai suoi follower di aver già fatto il suo albero di Natale. La tradizione in teoria vorrebbe che fosse rispettata la data canonica dell’8 dicembre per iniziare ad addobbare l’albero delle Feste, ma come spiega nel video una frizzante Michelle, a casa sua, lei e le sue bambine Sole, 6 anni e Celeste, 4 anni non hanno saputo resistere alla tentazione di calarsi già a metà novembre nella magia dell’atmosfera natalizia.

Il terzetto, capitanato da mamma Michelle, che dava dolcemente istruzioni alle sue piccole su come si addobba un albero di Natale, partendo dal basso con le palle più grandi per arrivare a posizionare palle sempre più piccole via via che si arriva in cima, ha fatto intenerire i follower della showgirl che hanno ammirato tutta la sua dolcezza materna nel rivolgersi alle sue bambine, super entusiaste di poter dar libero sfogo alla loro fantasia. Sole e Celeste, infatti, come si vede nel video, hanno appeso anche dei teneri peluche come una bianca civetta e un morbido scoiattolo per un albero pensato per adulti e per piccini e che di certo piacerà a papà Tomaso Trussardi, il solo assente in questo quadretto famigliare.

“ Noi siamo molto contenti perché oggi faremo l'albero di Natale – esordisce Michelle - Dite che è presto? Noi da sempre a metà novembre facciamo l'albero di Natale, ci divertiamo ed entriamo già nel mood natalizio ”, ha spiegato, mentre si sentivano alle sue spalle le voci e risate delle sue piccoline, tutte due biondissime, con i capelli legati a coda di cavallo ed elegantemente vestite con degli abitini blue. “ Perché a noi piace il Natale, vero bimbe? ”, ha chiesto Michelle e tutte in due le hanno risposto in coro con un allegro: “ Sì! ”.