Michelle Hunziker e quel "segreto" tra i denti

I personaggi famosi ne sanno sempre una più del diavolo in fatto di bellezza. Lo sa bene Michelle Hunziker che, da sempre molto attenta alla cura del corpo, ha lanciato da alcuni mesi una sua personale linea di prodotti beauty. A 42 anni suonati, la showgirl di origini svizzere, mostra una forma invidiabile: pelle perfetta, fisico tonico e capelli sempre curatissimi. Tutto questo, però, comporta degli sforzi. C'è un segreto di bellezza che la Hunziker ha provato a tenere nascosto per un po' ma che, in primavera, fu svelato grazie anche alla complicità della figlia Aurora Ramazzoti.

Michelle Hunziker porta un bite in bocca. Si tratta di un apparecchio realizzato in resina, che ricopre le due arcate dentali. La conduttrice di Striscia la Notizia lo ha mostrato, involontariamente, nel corso di alcuni video pubblicati nelle storie del suo account Instagram nelle ultime ore. Michelle è ripresa mentre canta il tormentone estivo di J-Ax "Ostia Lido". Lei e il rapper stanno, infatti, per tornare in televisione alla guida del programma musicale di successo di Canale Cinque, All together now. Quale migliore occasione di esercitarsi in prove di canto se non in auto, durante uno spostamento cittadino? Michelle Hunziker si è così mostrata nel video mentre canta, evidenziando qualche difficoltà di troppo dovuta proprio al bite che porta in bocca: " Niente super sexy con l'occhiale e il bite - scrive sopra il video la 42 enne, che prosegue - forse era meglio senza bite però ".

Il bite ai denti non servirebbe però a curare l'arcata dentale della presentatrice. Si tratterebbe, invece, di un metodo innovativo utilizzato per lo più dagli sportivi per ottenere una migliore postura. Quello indossato da Michelle Hunziker sarebbe il cosiddetto bite posturale. L'apparecchio, che viene realizzato su misura, è in grado di influenzare positivamente la postura del corpo, consentendo una distribuzione corretta ed equilibrata dei carichi del corpo. Il bite, in particolare, evita il contatto tra i denti, garantendo un rilassamento muscolare generale che si riflette su tutto il corpo, offrendo benefici tangibili a chi, come Michelle Hunziker, lo indossa. Anche sua figlia Aurora Ramazzotti lo porta da ormai diversi mesi, soprattutto da quanto ha iniziato ad allenarsi con costanza e impegno. A febbraio mamma e figlia furono pizzicate dai paparazzi mentre si allenavano insieme al parco e furono loro stesse, sui social, a parlare per la prima volta del bite, che oggi sembra esser diventato uno strumenti di uso quotidiano per Michelle.