Michelle Hunziker ritoccata in foto? La conduttrice esulta in vacanza

La conduttrice storica di "Striscia la notizia", Michelle Hunziker, ha ricevuto diverse critiche da parte del popolo della rete, sul suo profilo Instagram.

Reduce dalla sua esperienza vissuta al timone del format musicale "All together now", condotto in collaborazione con J-Ax, Michelle ha condiviso una foto di un salto energico, che avrebbe fatto in spiaggia. Un'immagine che, stando al contenuto di alcuni commenti pubblicati dagli utenti, non convincerebbe il popolo del web. Infatti c'è chi, tra i follower e non della Hunziker, ha tacciato la conduttrice svizzera di essere ricorsa al photoshop, di aver cioé apportato delle modifiche allo scatto incriminato, che la ritrae mentre salta sulla spiaggia di Varigotti, in Liguria.

Il post che segna l'inizio dell'estate di Michelle Hunziker

“Evvaiiiiii! È arrivata l’estate! Gioia totale! - ha scritto Michelle Hunziker, a corredo della sua foto pubblicata su Instagram- Scatta un “Jump” per forzaaaaaa! Buona estate a tutti!!!”.

Alle parole spese dalla conduttrice, sono seguite le reazioni degli internauti. “O è Photoshop o ti sei schiantata sul pattino di salvataggio” , è il commento critico di un utente. Su Instagram, però, c'è anche chi ha apprezzato il post dell'ex moglie di Eros Ramazzotti: “Si vede che ha usato Photoshop, ma l’idea è carina!”.

