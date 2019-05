Michelle Hunziker sfoggia un look impeccabile All Together Now

Michelle Hunziker ha dimostrato ancora una volta, se ce ne fosse ancora stato bisogno, di essere una grande professionista e una eccellente conduttrice televisiva. Il nuovo talent show da lei condotto su Canale 5, All together now, sta riscuotendo ogni settimana enormi successi. Anche perché il format, di origine inglese, è molto semplice e diretto e la bella presentatrice svizzera è una perfetta padrona di casa. E lo dimostra anche scegliendo sempre il look più appropriato e manifestando una capacità ironica e auto - ironica notevole, sintomo di una grande intelligenza.

Per quanto riguarda il look, infatti, se nella prime puntate aveva indossato una tuta bianca e un tailleur di paillettes che non avevano convinto e non avevano reso giustizia alle sue stupende forme, nell'ultima puntata Michelle ha deciso di sfoggiare un abito total black. Pantaloni a zampa di elefante e maglietta semitrasparente completamente ricoperta di piume, calzano a pennello sulla signora Trussardi.

Ma il nuovo programma di Canale 5 presenta anche un'altra importante sfida dal punto di vista fisico. Infatti, Michelle deve continuamente fare su e giù dal muro per andare a sentire cosa hanno da dire i 100 giudici. E farlo per tre ore circa deve essere estremamente faticoso, soprattutto se si indossano i tacchi alti. Ecco perché, molto probabilmente, nell'ultima puntata la Hunziker ha preferito indossare, senza nasconderlo, un paio di sneakers.

Ma il successo del programma non è solo merito del look ovviamente. La showgirl svizzera, superata l’emozione del debutto, è ormai scatenata e conduce il programma con gran maestria, riuscendo a coinvolgere il pubblico e interagire con il muro di giudici, senza imbarazzi e senza intoppi. Balli, battute e siparietti rendono la gara leggera e piacevole. Tutto grazie anche alla sua auto-ironia. Non per niente parlando di All Together now Michelle dice: "Questo è un programma in cui ci si diverte e ci si può lasciare andare".

