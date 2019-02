Trussardi: "Michelle Hunziker temeva la differenza d’età"

La coppia formata da Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi è una tra le più amate e chiacchierate dello showbiz italiano. Sono belli, raggianti e si amano da impazzire. E recentemente in un’intervista che è stata pubblicata al Il Corriere, è stato proprio Tommaso Trussardi che ha rivelato alcuni dettagli sulla sua storia d’amore con Michelle Hunziker.

“Temeva la differenza d’età, almeno all’inizio. Quando ci siamo sposati io avevo 29 anni e lei 35” afferma e poi aggiunge: “io invece non avevo nessun problema. I fatti mi danno ragione dato che adesso condividiamo due splendide bambine.” Sull’essere sempre nel mirino dei fotografi rivela: “Il gossip muove il mondo ma tutti ne prendono le distanze. Si finge distacco quando, in realtà, tutti sono curiosi. È la natura umana. Ho trovato in Michelle una moglie, una mamma e anche un’ottima consigliera. Chiedo prima a lei ogni volta che azienda devo fare un passo importante. Mio padre sarebbe molto contento di vedere come ho portato avanti la sua eredità. Con Michelle al mio fianco sento che i veri valori della Trussardi sono preservati a dovere” conclude.

Sempre in prima linea a venti di gala o di lavoro, Tomaso e Michelle sono una coppia da far invidia.