Michelle Hunziker tentenna prima di tagliare i capelli per Amici Celebrities

Dopo aver confessato in un'intervista che molto presto sarà nuovamente al timone di Striscia la notizia, l'ex moglie di Eros Ramazzotti, Michelle Hunziker, è tornata al centro del gossip. Sul suo profilo ufficiale Instagram, Michelle Hunziker ha deciso di pubblicare un video per documentare la sua svolta di look, una scelta che la conduttrice ha maturato con coraggio e l'idea di tagliare i capelli, a quanto pare, ha tentato a lungo l'italo-svizzera. E, alla fine, il celebre volto di Canale 5 ha scelto di arrivare fino in fondo.

"Oggi è una giornata importante - fa sapere la biondissima Michelle Hunziker, per poi tentennare nel corso de nuovo filmato condiviso con i fan-. Per una che non ha mai cambiato i capelli... è arrivato il momento di darci un taglio... che paura". "Ci stavo ripensando -sembra poi cambiare idea, Michelle- forse non lo faccio. Se poi viene male? Dai che ce la fai, dai che ce la puoi fare". Queste ultime sono le parole che la Hunziker ha speso nel suo nuovo filmato pubblicato su Instagram e registrato mentre era a bordo di un'auto, poco prima di recarsi dall'hairstylist per un cambio di look radicale. E il cambiamento per la conduttrice è arrivato.

Michelle Hunziker e la frangia audace

La Hunziker ha optato per una frangia destrutturata e audace, che sicuramente segnerà il suo ritorno in tv nella stagione autunnale del nuovo palinsesto Mediaset. Il post che la conduttrice ha condiviso per mostrare il suo look all'ultimo grido ha, in poco tempo, fatto incetta di like e commenti. Tra i molteplici messaggi, si legge: "Bellissimaaaaaaaaa, W la frangiaaaaaaaaa!".

Nel suo ultimo video, inoltre, Michelle Hunziker ha confidato ai suoi follower che molto presto sarà al timone di ben tre format: Amici celebrities, Striscia la notizia e All together now.

