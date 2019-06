Mick Jagger dopo l'intervento al cuore torna scatenato sul palco

Si è trattato di una sostituzione di una valvola cardiaca, un intervento al cuore non proprio leggero. Mick Jagger, però, è tornato a cantare scatenato con non mai sul palco di Chicago per il tour "No Filter Tour". La band dei Rolling Stones si è esibita dopo diverse date che erano state sospese, proprio a causa dell'operazione di Mick, 75enne.

Mick Jagger indistruttibile: a 75 anni scatenato sul palco

La band riparte da Chicago dunque, dove per il prossimo 25 giugno è atteso il bis. I Rolling Stones proseguiranno il tour facendo il giro degli Stati Uniti per finire, poi, in Canada. Mick Jagger, nonostante non sia più un ragazzino, si è dimostrato inarrestabile più che mai e ben lontano dal dare l'addio alle scene.

"Mi dispiace deludervi in questo modo - aveva detto attraverso un comunicato ufficiale - sono devastato per aver dovuto rimandare il tour ma lavorerò duro per tornare quanto prima".

Il rocker lo aveva preannunciato che l'intervento non l'avrebbe messo fuori gioco, solo pochi giorni dopo l'intervento si era mostrato su Instagram indossando jeans e scarpe da ginnastica durante una passeggiata al parco. Due settimane dopo, invece, si è fatto scattare una foto mentre assisteva a uno spettacolo della fidanzata ballerina a New York.

E appena dopo un mese dall'operazione ha pubblicato un video mentre ballava sulle note di "Techno Fan" dei Wombats. Un post senza didascalia ma che non aveva bisogno di parole.

