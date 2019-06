Miguel Wave, il ballerino di "Amici" debutta nella musica

Alberto Urso e Giordana Angi dovranno temere un altro concorrente nella classifica degli album più venduti perché un loro vecchio amico è pronto a pubblicare il tormentone estivo “Il resto non esiste più (yeah, yeah, yeah)”, domani 21 giugno. Il temibile “avversario” è Miguel Wave, ossia Miguel Chavez. Il neo cantante è stato uno dei protagonisti della passata edizione di “Amici di Maria De Filippi”.



Il ballerino ha mancato di un soffio l'ingresso nella fase Serale del talent show di Canale 5, intascando però una borsa di studio, fortemente voluta dal coreografo e insegnante Timor Steffens, e le lacrime di commozione dei professori di ballo. Maria De Filippi stessa ha invitato in diretta Miguel a ripresentarsi alla 19esima edizione di “Amici”, i casting tra l'altro si stanno tenendo proprio in questi giorni a Roma.



Miguel in realtà è sempre stato appassionato di musica, muovendo i primi passi nel coro di musica pop “Filling the Music”. Uscito dalla scuola di “Amici” ecco che pubblica per Artist First il singolo “Il resto non esiste più (yeah, yeah, yeah)”, prodotto da Don Joe e Joe Vain. "L’opportunità di realizzare un singolo significa molto per me - dichiara Miguel - perché è un’occasione per riuscire a mettermi alla prova nel canto, l’altra mia passione insieme alla danza. È stato importante lavorare con Don Joe, Joe Vain e il team Quelquechose che hanno costruito il sound perfetto per me: mi rappresenta, ci sono le mie origini latine, la mia voglia di ballare”.



