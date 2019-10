Mika ai giudici di X Factor: "Buttate via le cuffiette..."

Solo una battuta o un'accusa vera di trasmissione pilotata? La risposta rimarrà un mistero. Certo è che le frasi dette da Mika l'altra sera nella prima puntata live di X Factor insinuano dubbi e vanno ad aggiungersi ad altri fatti strani accaduti davanti e dietro le telecamere del talent di Sky. Tutta la tv in parte è scritta, perché così si costruiscono gli show. Però le accuse secondo cui i giudici non sarebbero pienamente liberi di scegliere, se fondate, potrebbero essere pesanti. Ma vediamo che cosa ha detto il cantante.

La popstar libanese (che aveva il ruolo di giudice speciale con il compito di salvare uno tra i concorrenti finiti al ballottaggio) ha spiazzato tutti e soprattutto i tre nuovi coach di questa tredicesima edizione: Sfera Ebbasta, Malika Ayane e Samuel. Dopo la sua esibizione in Tiny Love, Mika, intervistato a caldo dal presentatore Alessandro Cattelan, ha risposto così alla domanda su quale consiglio darebbe ai giudici: «Quando arrivano le voci che parlano dentro le vostre orecchiette, non ascoltate quei pezzi di m...a, buttate via quei cosi, non servono a niente e seguite il vostro cuore!». Cattelan a quel punto ha subito cambiato discorso. Certo bisognerebbe verificare che cosa gli autori dicono tramite gli auricolari: se semplicemente aiutano i giudici nell'organizzazione della serata e dei loro interventi, o se cercano di orientare le loro scelte sul cast. Perché, certo, un concorrente può essere più televisivo di un altro, può fare più gioco allo show, e magari gli autori spingono perché ne vada avanti uno piuttosto che un altro preferito dal giudice. Però è anche difficile pensare che artisti con una storia musicale alle spalle come Samuel, il frontman dei Subsonica, o Malika possano in qualche modo ubbidire a imposizioni esterne. Ma il confine fra cortesia e indipendenza è molto sottile.

Da parte di Sky nessun commento, anche se si fa intendere che quella di Mika sarebbe semplicemente da considerarsi una battuta spiritosa. In ogni caso è strano che la popstar, per anni protagonista di X Factor, quindi profondo conoscitore del programma, si sia lasciato andare ad accuse campate in aria. Anche perché, non contento di quanto detto in trasmissione, poi su Instagram Stories ha commentato le proprie dichiarazioni, fregandosene del polverone sollevato: «È stato divertente. Alcune persone si sono infastidite, anche uno dei giudici, ma non mi importa. Ho detto quello che pensavo e lo farò sempre. In uno show come X Factor, è importante dire quello che si pensa...». Insomma, nessuna ritrattazione.

Non è la prima volta che vengono additati i lati oscuri nel programma. È rimasta storica l'esternazione di Arisa la quale aveva urlato che era tutto truccato, salvo poi pentirsene e chiedere scusa. Per non parlare delle accuse fatte a varie riprese da Morgan dopo esserne stato un protagonista assoluto. Ma la serata non è finita lì. Mika ne ha avute per tutti: al termine del ballottaggio fra i tre concorrenti meno votati, ha anche discusso con Sfera Ebbasta sul look della concorrente Giordana, non adatto alla sua giovanissima età, secondo il cantante libanese. Sfera ha replicato così: «Parli tu di look vestito così?».