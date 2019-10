Mika confessa: "Mia mamma sta combattendo contro un cancro"

" Mia madre è davvero combattiva. In questo periodo sta combattendo contro un cancro" . Il cantante Mika, a Dominica In, ha voluto condividere con il pubblico il racconto di un periodo non facile della sua vita. La tanto amata mamma, la signora Joannie, si è ammalata.

" Quando ho iniziato a scrivere la prima canzone del mio album mi ha chiamato mio papà. Io mi ero isolato da almeno un anno per scrivere questo album quindi la sua chiamata mi ha preso alla sprovvista. Mi ha detto: ‘Vieni a Dubai perché abbiamo un problema’, e così ho scoperto che mia mamma stava molto male, doveva essere operata" , ha spiegato il cantante. Mika è molto legato a sua madre, la sua prima fan, colei che lo ha spinto da bambino a studiare musica e canto. Ora a lei è dedicato il suo ultimo album, My Name Is Michael Holbrook, di cui è parte integrante. " Ha subito un intervento gravissimo alla testa e tre settimane dopo, quando era a casa, ho preso il microfono e in 3 ore e mezza, nonostante mi guardasse male, ha deciso di fare quello che le ho chiesto e ha cantato – ha raccontato a Mara Venier -. Poi mi ha chiamato qualche giorno dopo e mi ha detto: ‘Se con quella registrazione ci fai qualcosa di triste non ti perdonerò mai’. Quattro mesi dopo ha sentito il pezzo registrato e mi ha nuovamente chiamato dicendomi: ‘Sei uno str***o. Se sapevo che sarebbe uscita una cosa così bella, avrei cantato meglio perché ora tutti penseranno che canto male".