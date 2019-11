Mika difende Fedez: "Omofobo? Mai avuta questa impressione"

Le dichiarazioni di Tiziano Ferro in merito al bullismo ricevuto da parte di alcuni colleghi hanno dato vita ad una querelle con Fedez che ha coinvolto anche Mika.

Il cantante lituano, che ha condiviso con il rapper l’esperienza a X Factor, era già stato chiamato in causa da quest’ultimo durante lo scontro a distanza con Ferro. Era stato proprio Fedez ad invitare Tiziano a rivedere tutte le iniziative organizzate in collaborazione con Mika contro l’omofobia, dimostrando così di essere sempre stato in prima linea nella lotta contro il bullismo e control'odio nei confronti delle persone omosessuali.

Fedez aveva anche colto la palla al balzo per invitare Tiziano Ferro ad utilizzare quella “parentesi negativa” per qualcosa che li vedeva schierati dalla stessa parte, ma l’indifferenza da parte del cantante di “Accetto Miracoli” aveva dato molto fastidio al rapper. Il marito della Ferragni, infatti, si era scagliato contro il collega dopo non aver ricevuto alcuna risposta in merito alla sua proposta, e lo aveva accusato di essersela presa con lui non per i termini utilizzati nel brano “Tutto il contrario”, ma per una rima in cui Ferro veniva chiamato in causa riguardo una presunta evasione fiscale.

A distanza di giorni da quella querelle social, si è tornati a parlare delle ipotetiche posizioni omofobe di Fedez durante la conferenza stampa del concerto di apertura del Revelation Tour di Mika. In merito alle accuse che Tiziano Ferro ha rivolto al collega, la pop star libanese ha detto la sua difendendo l’amico e collega con cui ha condiviso il bancone dei giudici di X Factor. “ Fedez omofobo? Mai avuta questa impressione – ha detto Mika ai giornalisti presenti - . Essere a proprio agio con la sessualità è qualcosa che succede per fasi. Ogni persona ha le sue sfide e le sue paure. Con il tempo e l'amore si possono superare ".​